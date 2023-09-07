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Параплан упал в Кабардино-Балкарии

Параплан упал в Чегемском районе в Кабардино-Балкарии

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Игорь Зарембо/РИА Новости

Параплан упал в Чегемском районе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Пилот не справился с управлением и совершил жесткое приземление, в результате получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Других подробностей не приводится.

В начале августа сообщалось, что пилот параплана, который потерпел крушение в ходе спортивных мероприятий у села Курай в Республике Алтай, выжил.

В мае Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае упал мотопараплан.

В ноябре прошлого года в краснодарском городе Хадыженск параплан с мотором упал на припаркованный у одного из домов автомобиль. Предполагалось, что причиной падения параплана могли стать вихревые потоки, из-за чего крыло накренилось и пилот не справился с управлением. В параплане находились пилот Сергей Сердюк и пассажир Иван Светашов.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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