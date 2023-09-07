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Врач объяснила связь между стрессом и лишним весом

Психотерапевт Уханова: стресс — главное препятствие в борьбе с лишним весом

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Depositphotos

Накопленный стресс не только негативно влияет на похудение, но и способствует набору веса. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт, психогенетик, ИРП-терапевт Наталья Уханова. По ее словам, при хроническом нервном напряжении тело начинает набирать лишние килограммы, чтобы защищаться.

«В этом случае я рекомендую поработать с квалифицированным психологом или психотерапевтом. Важно разобраться, что вызвало психологические травмы, изменить отношение как к себе, так и к возникающим ситуациям, а также сформировать другие, более здоровые механизмы защиты», — сказала Уханова.

Она пояснила, что часто человек набирает вес из-за таких психологических проблем, как чувство собственной незначимости, ощущение беспомощности и беззащитности, а также страх близости.

До этого Уханова отмечала, что для поддержания стройности или похудения, важно не только сбалансированно питаться и заниматься спортом, но и соблюдать режим сна. По ее словам, если человек пренебрегает качественным отдыхом, в организме начинают происходить сбои, которые, наоборот, приводят к набору веса.

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