Врач объяснила, как сон влияет на похудение

Чтобы поддерживать стройность или худеть, важно не только сбалансированно питаться и заниматься спортом, но и соблюдать режим сна. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-психотерапевт, психогенетик, ИРП-терапевт Наталья Уханова. По ее словам, если человек пренебрегает качественным отдыхом, в организме начинают происходить сбои, которые, наоборот, приводят к набору веса.

«Днем в нашем теле синтезируются важнейшие гормоны, которые отвечают за многие процессы в организме. Их производство завязано на циркадных ритмах. Это наши биологические часы, задающие ритм всем жизненно важным процессам в теле. Поэтому так важно, чтобы был соблюден баланс качественного сна и бодрствования», — пояснила эксперт.

Она добавила, что гормоны, вырабатываемые во сне, поддерживают нормальный иммунитет, запускают процессы регенерации, обеспечивают омоложение клеток, сжигание жира и способствуют похудению. Для достижения наибольшего эффекта врач посоветовала ложиться спать до полуночи и не пользоваться гаджетами перед сном.

В 2023 году исследователи из Корнельского университета установили, что синдром хронической усталости может иметь вирусную природу. Результаты работы ученых были представлены в журнале PLOS Pathogens.

Ранее ученые нашли способ дольше обходиться без сна без ущерба для здоровья.