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Аэропорт «Домодедово» сообщил о временном ограничении на полеты

Аэропорт «Домодедово» сообщил о штатной работе после ночных ограничений

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Shutterstock

Московский аэропорт «Домодедово» с 2.33 до 4.15 7 сентября для безопасности вводил ограничения на полеты, к настоящему моменту все работает штатно, передает РИА Новости.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту «Домодедово» были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 2.33 до 4.15», — сообщили в пресс-службе аэропорта, отметив, что к настоящему моменту «Домодедово» работает в штатном режиме.

Поясняется, что во время действия таких ограничений самолеты могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжать выполнять полет в зоне ожидания, чтобы сесть после снятия ограничений.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе Московской области был сбит беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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