Врач рассказал, почему важно носить сменную обувь в офисе

От сменной обуви в офисе нельзя отказываться по ряду причин: гигиена, профилактика травм, а также влияние на продуктивность. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед ОРТЕКА Михаил Игнатов.

«Ношение сменной обуви помогает сохранять чистоту и гигиену в офисе. Как правило, полы в офисе имеют различные покрытия — загрязнение может глубоко в него въедаться, что значительно затрудняет процесс очистки. Кроме того, сменная обувь позволит соблюдать гигиену стоп. Слишком теплая обувь способствует повышенному потоотделению стоп. Это идеальные условия для размножения бактерий, грибков и микробов. Поэтому для работы в офисе важно выбирать воздухопроницаемую обувь с антимикробным покрытием. Сетчатая и кожаная обувь также обеспечит хорошую циркуляцию воздуха, предотвращая излишнее потоотделение стоп», — объяснил он.

По словам врача, выбор обуви существенно влияет на продуктивность. Ключевое значение имеет комфорт стоп, вне зависимости от того, работаем ли мы на ногах или сидя за компьютером.

«Слишком тесная, жесткая и теплая обувь вызывает ощущение сильного дискомфорта, боли. Это снижает концентрацию, затрудняет движения и приводит к излишней утомляемости», — добавил эксперт.

Офисная обувь должна иметь хорошее сцепление с поверхностью. Обувь с плохим протектором повышает риск поскользнуться и упасть. Важно выбирать обувь с нескользящей подошвой, которая будет обеспечивать надежную фиксацию на мокрой или скользкой поверхности. Также следует избегать любой обуви с открытым носом — она не обеспечивает достаточной защиты от падений, ударов и повреждений пальцев, рекомендовал ортопед.

«Неудобная обувь, туфли на высоком каблуке, слишком тесная обувь и модели с узким носом способны вызвать ряд проблем со здоровьем суставов, связок и сухожилий.

К примеру, частое ношение обуви на высоком каблуке полностью смещает центр тяжести, что увеличивает риск развития плоскостопия, артрозов, хронических болей в спине. Обувь на плоском ходу — кеды или балетки — полностью лишены амортизации и поддержки свода, что также способствует прогрессированию ортопедических заболеваний: пяточной шпоры, невромы Мортона, плантарного фасциита и бурсита. Тесная обувь вызывает излишнее давление на стопы, нарушая кровообращение во всем организме, вызывая отеки и напряжение в нижних конечностях. Также она может привести к различным деформациям стоп и пальцев. Например, вальгусной деформации, деформации Тейлора, вросшим ногтям», — резюмировал врач.

Ранее в Великобритании учеников одной из школ отстранили от занятий из-за неподходящей обуви.