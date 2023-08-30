Учителя физкультуры из Тюменской области будут судить за домогательства к подросткам

Экс-учитель физкультуры из Тюменской области Евгений Овчинников предстанет перед судом по обвинению в домогательствах к девочкам-подросткам. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По данным источника, Овчинников работал в школе в селе Велижаны Нижнетавдинского района. Его обвиняют в домогательствах в отношении девочек-подростков, не достигших 16 лет.

«Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — сообщил собеседник издания.

В пресс-службе судов региона подтвердили, что в указанную дату пройдет заседание по соответствующей статье о домогательствах. Имя фигуранта не назвали, отмечает источник.

Ранее в Ижевске 15-летняя школьница спрыгнула с 4-го этажа, спасаясь от домогательств взрослого.