Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Учителя физкультуры из Тюменской области будут судить за домогательства к подросткам

URA.ru: тюменского учителя будут судить за домогательства к школьницам

close
100%
Depositphotos

Экс-учитель физкультуры из Тюменской области Евгений Овчинников предстанет перед судом по обвинению в домогательствах к девочкам-подросткам. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По данным источника, Овчинников работал в школе в селе Велижаны Нижнетавдинского района. Его обвиняют в домогательствах в отношении девочек-подростков, не достигших 16 лет.

«Заседание по делу Овчинникова назначено на 4 сентября. Дело будет рассматриваться Нижнетавдинским районным судом Тюменской области», — сообщил собеседник издания.

В пресс-службе судов региона подтвердили, что в указанную дату пройдет заседание по соответствующей статье о домогательствах. Имя фигуранта не назвали, отмечает источник.

Ранее в Ижевске 15-летняя школьница спрыгнула с 4-го этажа, спасаясь от домогательств взрослого.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях