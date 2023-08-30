В Калининградской области мужчина ограбил двух подруг и изнасиловал одну из них на глазах у другой

В поселке Прибрежное Калининградской области рецидивиста подозревают в грабеже и сексуализированном насилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Amber Mash».

Инцидент произошел 19 августа. Местный житель зашел в незакрытую квартиру, где находились две девушки. Угрожая лезвием, он отобрал у них два 11-х айфона, ноутбук и сумки с документами и деньгами. Далее он изнасиловал одну из них.

По данным канала, у подозреваемого есть неснятая судимость за аналогичные преступления. Мужчину задержала полиция. При допросе он свою вину отрицал. Подозреваемый пробудет под стражей до 20 октября.

Ранее таксисту из Омска, который похитил и изнасиловал горожанку, вынесли приговор.