Воду для тушения пожара в Геленджике набирают на пляже

Воду для тушения природного пожара в Геленджике набирают на пляже, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного канала, по 12 тонн воды самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир» загружает на борт в 300 метрах от отдыхающих.

До этого сообщалось, что лесной пожар в Геленджике не затронул туристические объекты.

Предполагаемым виновником природного пожара площадью 118 га в Геленджике назван 39-летний Роман Коваленко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сообщается, что мужчина ранее был судим и вел асоциальный образ жизни. Считается, что пожар возник после того, как мужчина стал жечь в лесу обмотку проводов, чтобы сдать их в металлолом. Якобы мужчина не смог предотвратить распространение пламени на сухую траву.

Пожар начался 29 августа в лесном массиве площадью 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.