Россиянам рассказали, почему стоит оформить границы СНТ

Дачники, которые не оформили границы своего садового или огороднического товарищества, могут столкнуться с рядом сложностей. О них «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он отметил, что по закону границы участков нужно определить, подготовив и утвердив проект межевания территории сначала на общем собрании членов товарищества, а потом — в местной администрации. После этого документ нужно зарегистрировать в Росреестре. Это в первую очередь избавит дачников от необходимости платить лишние суммы земельного налога, потому что он будет начисляться от реально оформленной площади.

Определение границ также важно для того, чтобы избежать случаев, когда кто-то из садоводов перенес забор с захватом общественной земли, продолжил Чаплин. За это дачникам может грозить административная ответственность в виде штрафа. Помимо этого, такая работа поможет выявить и исправить кадастровые ошибки смежных участков, чтобы избежать дальнейших проблем и споров при продаже земли новым владельцам. Самым важным в вопросе регистрации границ депутат назвал безопасность садоводов на случай, если земли решат изъять для государственных или муниципальных нужд.

В конце мая специалист юридической практики компании «Интерцессия» Андрей Попельнюх рассказал, что мытье автомобиля на территории садового некоммерческого товарищества грозит штрафом в размере до 5 тыс. рублей.

Ранее Росреестр назвал самые распространенные нарушения на дачных участках.