Соседи не смогли выяснить, зачем пьяная мать пыталась забрать чужого ребенка

В Магнитогорске неизвестная женщина зашла в лифт с ребенком и попыталась затащить его к себе домой. Крестная девочки Алена Мажаева объяснила «Газете.Ru», что ни пострадавшей семье, ни полиции женщина не рассказала, зачем пыталась забрать ребенка. Мажаева отметила, что правоохранители составили на женщину протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязательств из-за того, что у нее самой дома был маленький ребенок, однако никакого наказания за попытку похищения девочки она не понесла.

«Ребенок сейчас в нормальном состоянии, провели с ней беседу. Об этом больше не говорим при ней. Заявление написано, но полиция составила на ту женщину административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязательств, так как она была выпившая, а дома был двухмесячный ребенок. Но о том, что она насильно тащила ребенка, ничего нет. Пытались с ней поговорить, она просто молчит и извиняется. Полиции она тоже ничего не сказала. Она молчит, кивает, извиняется. Эту соседку видели первый раз. Также общались с другими соседями, их никто не знает», — сказала она.

Мажаева уточнила, что девочку спасла ее мать, услышавшая крики ребенка на другом этаже. По ее словам, женщина была пьяная и постоянно звала девочку «домой».

«Мама оттаскивала ребенка, но она продолжала дальше ее хватать и тянуть. Мама ее просто вырвала, и они убежали. Женщина была пьяная, глаза стеклянные, делала все, грубо говоря, молча, но там и на видео слышно, что она просто зовет домой. Ребенку она говорила: «Пойдем ко мне, дома муж». На что ребенок сказал, что ей нельзя никуда ходить, она хочет домой», — добавила она.

В среду в сообществе «Новости Магнитогорска» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором видно, как женщина заходит в лифт с маленькой девочкой, а затем силой вытаскивает ее на свой этаж, пока ребенок плачет.

«Ребенок заходит в лифт в своем доме, едет на восьмой этаж, где ее встречает мама. С ней заходит женщина, и дальше все есть на видео. Мать успела отреагировать, так как ждала, услышав крики, побежала и забрала ребенка на девятом этаже, когда эта женщина пыталась затащить девочку к себе домой. Как выяснилось по приезде полиции, в квартире на девятом находились муж и двухмесячный ребенок», — говорится в посте.

В полиции города сообщили, что проводят проверку.

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