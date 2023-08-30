В США поймали четырехметрового крокодила весом около 250 кг, пишет LADBible. По словам охотников, это рекорд штата.

Как пишут СМИ, крокодил был пойман группой охотников в Миссисипи. После продолжительной борьбы с хищником мужчинам удалось поднять его на борт лодки и доставить «трофей» на берег. После того, как животное взвесили, размер добычи и ее вес оказались рекордом штата.

«Мы подцепляли его восемь или девять раз, и он продолжал отрываться», — рассказал один из охотников.

По данным Департамента дикой природы и рыболовства штата Миссисипи, длинна крокодила составила четыре метра, а его вес равняется 238 кг.

«Сегодня был побит новый рекорд по самому большому пойманному аллигатору», — говорится в сообщении.

После того, как снимки крокодила были опубликованы в соцсетях, зрителям стало не по себе от его вида.

«Боже мой, какой монстр», — пишут комментаторы.

Ранее в США крокодил съел домашнюю собаку.