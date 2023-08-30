Больше половины англиканских священников поддержали обряды для однополых пар

Опрос The Times показал, что свыше половины священников Англиканской церкви в Великобритании поддерживают проведение обрядов для однополых пар. О каких конкретно обрядах идет речь — молебнах или именно венчании — не уточняется.

В поддержку проведения обрядов для однополых пар выступили 53,4% англиканских священников, при этом еще больше — 63,3% — выступают за разрешение гражданских однополых браков представителям духовенства.

9 февраля 2023 года Синод Англиканской церкви принял решение благословить однополые браки.

Решением Синода разрешено однополым парам прийти в церковь «после заключения гражданского брака или гражданского партнерства, чтобы воздать благодарность, посвятить свои отношения Богу или получить божье благословение». Текст соответствующей «Молитвы веры и любви» будет утвержден позднее. Палате Епископов было предложено следить за использованием церковью таких молитв и откликом на них после того, как они будут одобрены и опубликованы, и отчитаться перед Синодом через пять лет.

Однако коллегия и палаты епископов приняла решение не предлагать каких-либо изменений в учении о браке и следить за тем, чтобы окончательный вариант «Молитв о любви и вере» не противоречил доктрине англиканской церкви о браке как союзе мужчины и женщины.

Ранее в РПЦ назвали легализацией греха благословение однополых пар в англиканских церквях.