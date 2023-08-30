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В здании Следственного комитета в Брянске произошел хлопок

В здании СК в Брянске произошел взрыв, никто не пострадал

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В здании управления Следственного комитета по Брянской области, находящемся в столице региона, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Инцидент произошел в 06:10 на Красноармейской улице.

«По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна», — сообщается в публикации.

По предварительным данным никто не пострадал. Информация о каких-либо разрушениях или причинах произошедшего не уточняется.

Ранее в Румынии на АЗС произошли два взрыва.

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