В здании Следственного комитета в Брянске произошел хлопок

В здании управления Следственного комитета по Брянской области, находящемся в столице региона, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Инцидент произошел в 06:10 на Красноармейской улице.

«По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна», — сообщается в публикации.

По предварительным данным никто не пострадал. Информация о каких-либо разрушениях или причинах произошедшего не уточняется.

Ранее в Румынии на АЗС произошли два взрыва.