В здании Следственного комитета в Брянске произошел хлопок

В здании управления Следственного комитета по Брянской области, находящемся в столице региона, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.
Инцидент произошел в 06:10 на Красноармейской улице.
«По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна», — сообщается в публикации.
По предварительным данным никто не пострадал. Информация о каких-либо разрушениях или причинах произошедшего не уточняется.
Ранее в Румынии на АЗС произошли два взрыва.