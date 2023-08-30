Самолеты Ил-76 загорелись после атаки БПЛА в Пскове

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«29 августа в 23.28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове», — сказано в сообщении.

В ликвидации последствий принимали участие 21 единица техники и 65 человек.

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отразили атаку дронов.

Как заявил глава региона, жертв при атаке дронов на аэропорт Пскова нет.

Telegram-канал Mash писал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

Также 30 августа сообщалось, что в Брянске был сбит БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.