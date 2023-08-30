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В Охотском и Беринговом морях прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом

ВНИИ ГОЧС: в Охотском и Беринговом морях волны достигнут высоты в трехэтажный дом

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Hiro Komae/AP

В ближайшие дни в акваториях Охотского и Берингова морей ожидаются инциденты с различными судами из-за штормовой погоды и высоты волн, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Об этом информирует РИА Новости.
Согласно сообщению на сайте ВНИИ ГОЧС, ожидается штормовая погода с высотой волны до 6 метров в Охотском море и Татарском проливе с 30 августа по 3 сентября. С 2 по 4 сентября в Беринговом море ожидается шторм с высотой волны до 8,5 метров.

Подобные погодные условия повышают риски возникновения инцидентов с судами всех типов, отмечает ВНИИ ГОЧС.

В январе в Турции российский круизный лайнер врезался в пристань. Инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма. По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности.

В 2019 в Карибском море столкнулись два круизных лайнера. В момент столкновения на одном из лайнеров находились около 15 тысяч человек, на другом — 4,5 тысячи.

29 августа текущего года сообщалось, что круизный лайнер врезался в нефтяной танкер на Майорке.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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