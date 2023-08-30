В России занялись проблемой заброшенных дач

Правительство РФ утвердило план совершенствования законодательства, направленного на эффективное использование земельных участков. Один из пунктов плана касается вопросов освоения заброшенных садовых и огородных участков. Об этом пишет газета »Известия».

Эксперты считают, что проблема введения в оборот дач, чьи владельцы остаются неизвестными, является значительной и сложно решаемой. Однако правительство надеется улучшить ситуацию, создавая механизм признания таких земельных участков неиспользуемыми. Издание получило информацию о критериях, по которым будут определяться эти территории. В будущем такие участки можно будет изымать и продавать заинтересованным лицам.

Согласно плану, в Земельном кодексе будет закреплено понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков». Правительство будет иметь полномочия по утверждению признаков неиспользования таких участков. Законопроект на эту тему будет представлен в правительство в октябре 2023 года, а затем в мае 2024 года — в Государственную Думу.

Разработкой документа должны заняться семь федеральных министерств и ведомств, включая Росреестр, Минприроды, Минсельхоз, Минстрой, Минтранс, Минэнерго и Минэкономразвития.

Депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин пояснил, что критерии неиспользования участков необходимы для начала процедуры их изъятия в зависимости от степени заброшенности.

Депутат Государственной Думы и председатель Союза садоводов России Олег Валенчук рассказал, что пока не существует определения заброшенного участка. Сейчас на правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества создана рабочая группа по вопросам имущества. В рамках этой группы уже предварительно разработаны признаки неиспользуемого садового участка: более 50% участка должны быть захламлены и не убираться в течение года; объекты капитального строительства должны быть разрушены и не восстанавливаться в течение пяти лет; более 50% площади участка должны быть заросшими сорной растительностью, и она не должна быть устранена в течение года. Также установлен срок освоения участка — три года.

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