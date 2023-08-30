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Каждый пятый молодой россиянин из городов-миллионников подрабатывает

Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером

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Pexels

Более половины (58%) молодых людей в российских городах-миллионниках задумываются о подработке курьером. Это показало исследование Яндекс Доставки, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый молодой житель городов-миллионников (21%) имеет подработку в дополнение к основной работе или учебе, а еще половина молодых людей планируют искать дополнительную занятость в течение года. Больше всего молодежи подрабатывает в Казани (30%), Уфе (27%), Перми (26%) и Екатеринбурге (25%). В Москве — 17% опрошенных, а в Петербурге — 22%.

Согласно опросу, 63% юношей и 54% девушек думают о подработке в сфере доставки. Чаще всего о подработке курьером задумывается молодежь в Санкт-Петербурге (68%), Москве (66%), Омске (64%), Нижнем Новгороде (63%) и Ростове-на-Дону (62%).

Реальный опыт подработки курьером имеют 16% молодых жителей мегаполисов. Такой способ получения дополнительного дохода выбирает 20% юношей и 12% девушек. Больше всего молодых россиян имеют курьерский опыт в Москве (23%), Ростове-на-Дону (23%), Перми (21%) и Екатеринбурге (21%), Краснодаре (18%), Казани (17%).

Треть респондентов отмечают в качестве преимуществ сферы доставки гибкий график. Каждая пятая (22%) девушка видит в курьерстве также возможность получить опыт работы и развить навыки. Кроме того, почти 19% опрошенных считают, что подработка курьером помогает лучше узнать город.

Согласно исследованию, кроме сферы доставки молодые люди чаще всего рассматривают подработку в направлениях торговли и продаж (23%) и общественного питания (17%).

Подавляющее большинство молодых людей ищут подработку, чтобы накопить на какую-то крупную цель (80%) и иметь деньги на развлечения (71%). Быть финансово независимыми от родителей, благодаря подработке, хотят 65% опрошенных. Больше половины молодых людей ищут подработку, чтобы получить хоть какой-то опыт работы. В Москве и Уфе молодежь чаще, чем в других мегаполисах, ищет подработку, чтобы оплачивать учебу. Эту цель подработки отмечают 54% и 44% молодых людей в этих городах соответственно.

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