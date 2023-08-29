Мэр Новой Каховки назвал удар по офису «Единой России» терактом

Мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев заявил, что удар дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общественной приемной партии «Единая Россия» в городе является терактом и попыткой сорвать выборы. Его заявление приводится в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Но я хочу сказать так: никто не нарушит нашу мирную жизнь, никто не остановит нас на пути достижения тех целей, к которым мы стремимся», — сказал чиновник.

Вечером 29 августа ВСУ нанесли удар дроном по общественной приемной «Единой России» в Новой Каховке.

Как сообщил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», секретарь регионального отделения Херсонской области Игорь Кастюкевич, учитывая позднее время, людей в помещении не было, поэтому никто не пострадал.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, а также рядом с населенными пунктами в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.