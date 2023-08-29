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Скрывавшегося от полиции британского мошенника нашли на сайте знакомств

В Великобритании скрывавшегося от полиции мошенника нашли на сайте знакомств

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Pixabay

Полиция Великобритании нашла скрывавшегося от правосудия мошенника Уэйна Паркера из города Милденхолл на сайте знакомств. Об этом сообщает Suffolk Live.

Паркер выдавал себя за скотовода и таким образом занимал денежные средства в различных компаниях. Общая сумма кредитов составила более £765 тысяч — около 91,6 млн рублей. В большинстве случаев он не возвращал средства. Выдаваемые им чеки на покрытие долгов оказывались фиктивными.

Ордер на арест Паркера был выдан, когда мошенник пропустил судебное заседание в феврале 2023 года. По данным правоохранительных органов, находясь в розыске, он продолжал активно общаться на сайте для знакомств и арендовать транспортные средства. Предположительно, частая смена автомобилей позволяла ему избегать обнаружения.

«Мы настоятельно рекомендуем ему сдаться как можно скорее», — заявил руководитель торговой инспекции графства Саффолк Грэм Крисп.

Ранее россиянин рассказал о новом способе мошенничества при знакомстве в интернете.

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