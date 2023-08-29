Скрывавшегося от полиции британского мошенника нашли на сайте знакомств

Полиция Великобритании нашла скрывавшегося от правосудия мошенника Уэйна Паркера из города Милденхолл на сайте знакомств. Об этом сообщает Suffolk Live.

Паркер выдавал себя за скотовода и таким образом занимал денежные средства в различных компаниях. Общая сумма кредитов составила более £765 тысяч — около 91,6 млн рублей. В большинстве случаев он не возвращал средства. Выдаваемые им чеки на покрытие долгов оказывались фиктивными.

Ордер на арест Паркера был выдан, когда мошенник пропустил судебное заседание в феврале 2023 года. По данным правоохранительных органов, находясь в розыске, он продолжал активно общаться на сайте для знакомств и арендовать транспортные средства. Предположительно, частая смена автомобилей позволяла ему избегать обнаружения.

«Мы настоятельно рекомендуем ему сдаться как можно скорее», — заявил руководитель торговой инспекции графства Саффолк Грэм Крисп.

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