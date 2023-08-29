Работник общепита, незаконно оперировавший пенисы, приговорен к пяти годам тюрьмы

Работник общепита попал в тюрьму, проведя неудачную операцию по увеличению пениса. Об этом сообщает Mirror.

В июле 2019 года 46-летний житель Золингена провел операцию по увеличению пениса 32-летнему мужчине. Он ввел в мошонку пострадавшего силиконовое масло, но вмешательство привело к нескольким месяцам мучений пациента, в течение которых врачи пытались помочь ему, но не смогли. Как было впоследствии установлено, «хирург» не имел медицинской квалификации и предлагал свои услуги через интернет.

По словам сестры потерпевшего, ее брат сомневался в целесообразности процедуры, но обвиняемый в конце концов переубедил его. Сразу после операции у мужчины начались проблемы с дыханием, а в дальнейшем у него развился сепсис, а также печеночная и почечная недостаточности.

Вторую операцию работник ресторана провел в марте этого года. Он вновь сделал опасную для жизни инъекцию, а затем отказался сообщить, какое именно силиконовое масло использовал. О состоянии здоровья его последнего пациента информации не поступало.

28 августа обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений предстал перед судом и заявил, что сделал лишь то, о чем просили пациенты.

«Подсудимый действовал в высшей степени аморально», — отметил прокурор.

Судья назначил мужчине пять лет тюрьмы, в силу приговор пока не вступил.

Ранее пластический хирург лишилась лицензии из-за проведения операций в прямом эфире TikTok.