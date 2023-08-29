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Мастер по ремонту сдал автомобиль клиентки в металлолом и стал фигурантом уголовного дела

Мастер из Пскова, сдавший в металлолом машину клиентки, может лишиться свободы

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Shutterstock

Мастер по ремонту машин из Пскова попал на скамью подсудимых за сдачу автомобиля клиентки в металлолом. Об этом сообщает «ПЛН», ссылаясь на городскую прокуратуру.

Известно, что фигурантом дела стал мужчина, который оказывал гражданам услуги по ремонту транспортных средств в частном порядке. К ремонтнику обратилась потерпевшая и оставила ему свой автомобиль, нуждавшийся в починке.

Однако гражданин злоупотребил доверием женщины и решил продать ее машину. Он разместил объявление в интернете, но не смог найти покупателя. Тогда мужчина сдал автомобиль клиентки в металлолом.

Его обвинили в краже, уголовное дело было направлено в суд. Теперь подсудимому грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее в Новосибирске работник автосервиса угнал машину клиентки и разбил ее.

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