Россиянка через суд добилась компенсации за сломанное в автобусе плечо

Жительница Тюмени добилась компенсации в 600 тыс. руб. за сломанное в автобусе плечо. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Калининский районный суд рассмотрел иск местной жительницы, которая 17 января зашла в городской автобус, а затем упала и сломала правую плечевую кость после того, как водитель резко затормозил.

Женщина просила взыскать с тюменского ПАТП-1 в ее пользу 2 млн руб., однако автопредприятие соглашалось выплатить ей только 300 тыс.

При этом, как было установлено, водитель автобуса не прекратил движение, несмотря на падение пассажирки, и проехал еще несколько остановок. Травма пострадавшей была признана тяжким вредом здоровью. Она вынужденно перенесла операцию, в ходе которой в ее кость вживили титановую пластину.

После хирургического вмешательства у пациентки еще четыре недели наблюдались головокружения и тошнота. Потерпевшая не могла нормально передвигаться и принимать пищу, стала испытывать страх перед поездками в автобусе, а пальцы ее правой руки в результате произошедшего перестали сгибаться, поэтому ей пришлось отказаться от своих увлечений — вязания и садоводства.

В итоге ответчик был оштрафован на 300 тыс. руб., а судья лишь частично удовлетворил исковые требования потерпевшей, обязав ПАТП выплатить ей 600 тыс. руб.

Ранее петербурженке удалось добиться закрытия соседствующего с ее квартирой ресторана.