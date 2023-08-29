Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание на площади трех вокзалов в Москве

Пожарные локализовали возгорание на Площади трех вокзалов в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в официальном Telegram-канале.

«Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, информация о пострадавших пока отсутствует.

Других подробностей не приводится.

Часом ранее у площади трех вокзалов в Москве произошел пожар в складских помещениях по адресу Комсомольская площадь, дом 1, строение 8. Вспыхнуло одноэтажное неэксплуатируемое сооружение. Позднее площадь возгорания в складских помещениях в Москве выросла до 600 кв. м. Как рассказали источники в экстренных службах, огонь распространялся интенсивно, на место инцидента был направлен пожарный поезд.

Ранее на ВДНХ в Москве загорелась крыша здания.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях