Пожар на площади трех вокзалов в Москве локализован

Пожарные локализовали возгорание на Площади трех вокзалов в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в официальном Telegram-канале.

«Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, информация о пострадавших пока отсутствует.

Других подробностей не приводится.

Часом ранее у площади трех вокзалов в Москве произошел пожар в складских помещениях по адресу Комсомольская площадь, дом 1, строение 8. Вспыхнуло одноэтажное неэксплуатируемое сооружение. Позднее площадь возгорания в складских помещениях в Москве выросла до 600 кв. м. Как рассказали источники в экстренных службах, огонь распространялся интенсивно, на место инцидента был направлен пожарный поезд.

Ранее на ВДНХ в Москве загорелась крыша здания.