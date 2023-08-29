Во Власихе собака покусала двух братьев

В селе Власиха собака за неделю покусала двоих детей, животное бегало по улицам деревни без ошейника. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать мальчиков, по словам женщины первое нападение произошло в минувшие выходные. Собака среднего размера укусила ее семилетнего сына за кисть, 29 августа от этой же собаки пострадал девятилетний сын женщины.

«Ребенок не лез к собаке, а просто играл в стороне с детьми. Собака побежала на него, сын от испуга остановился и не стал бежать, боялся, что она его с ног собьет, потому что большая», — поделилась сельчанка.

Кому принадлежит животное неизвестно, родители пострадавших мальчиков обратились с заявлением в правоохранительные органы, детям потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Махачкале стая бродячих собак напала на ребенка.