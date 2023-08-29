Очевидцы: масштабный пожар в Геленджике видно с противоположного берега бухты

Пожар, вспыхнувший в Геленджике, настолько обширный, что его видно с противоположного берега Геленджикской бухты. Об этом «Газете.Ru» сообщила жительница города-курорта Наталья. Женщина отметила, что пожаров в Геленджике сегодня было несколько.

«Как начался [пожар] не видела. Живу далеко. Видно только из окна было с противоположного берега бухты. Дым от пожара быстро разрастался. Пожаров сегодня было несколько. Один в районе завода «Шато де Талю», один в Джанхоте и в Бобруковой щели большой пожар. Официальная причина — горела подстилка из сухой хвои», — рассказала очевидица.

Другой житель Геленджика Алексей в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что за последнюю неделю в городе произошло не менее четырех пожаров.

«МЧС ввели пятый класс пожароопасности, оповестив всех жителей в местных пабликах и по СМС. Сегодня утром загорелось поле, которое уже ранее горело пару дней назад, в районе «Шато де Талю». Вслед за ним сразу же загорелось и на Маркхотском хребте. Первый пожар, не успели его потушить, разгорелся снова. За вторым службы пожарной безопасности выехали позже. Где-то часа через два подключили вертолеты — ровно в тот момент, когда в местных пабликах возмутились», — сказал мужчина.

Сильный пожар в Геленджике вспыхнул во вторник, 29 августа. Огонь окружил несколько отелей. По последним данным МЧС площадь пожара в микрорайоне Куприянова Щель выросла до 1,5 га, огонь перекинулся на лесной массив. Тушением пожара занимаются 50 человек и 20 единиц техники, привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар произошел по вине местного жителя. Мужчина оголил провода, подготавливая электрокабели к продаже, и спровоцировал возгорание земляной подстилки. Полицейские задержали его и организовали проверку.

Ранее в Геленджике ликвидировали пожар в лесном массиве в районе ЖК «Династия».