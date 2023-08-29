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Минэкономразвития спрогнозировало увеличение въездного туризма в РФ к 2030 году

Минэкономразвития: въездной турпоток в Россию к 2030 году вырастет в 1,5 раза

Въездной турпоток в Россию к 2030 году увеличится в 1,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития по итогам стратегической сессии, передал ТАСС.

«Планируем <…> увеличить въездной туризм в 1,5 раза», — уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в 2022 году въездной туризм снизился более чем в три раза. Сейчас уже определили 17 приоритетных дружественных стран. Их 3,7 млрд граждан совершают 340 млн поездок ежегодно.

29 августа премьер-министр России Михаил Мишустин поручил развивать сервисы для туристов на автомобилях. Он обратил внимание, что сейчас россияне путешествуют на автомобиле, как правило, на короткие расстояния, в соседние регионы.

21 августа вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил рост турпотока из России в Израиль. По его словам, Иерусалим обладает диверсифицированным турпродуктом.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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