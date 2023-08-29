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Во Владивостоке восстановили электроснабжение после аварии

Электроснабжение во Владивостоке восстановили для 6,5 тыс. человек после аварии

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Unsplash

Специалисты-электрики восстановили электроснабжение во Владивостоке, где без света после аварии оставались 6,5 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной мэрии.

«Аварийная бригада владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) восстановила подачу электроэнергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода, вызванная приходом циклона, привела к аварийному отключению электричества в 38 домах города (из них 18 многоквартирных и 20 частных).

В мэрии сообщали, что с 7:00 (00:00 мск) во Владивостоке выпало 68 мм осадков. Глава Владивостока Константин Шестаков заявлял о закрытии проезда с Батарейной на Пограничную из-за подтопления участка дороги. До этого синоптики сообщили о штормовом предупреждении из-за подхода к Приморскому краю циклона 29 августа с усилением ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах — с порывами до 27-32 м/с, подъемом уровня моря и сильными ливнями.

Ранее жители Владивостока рассказали об обстановке после дождей.

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