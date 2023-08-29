В Белизе рыбаки поймали 500-летнюю древнюю полуслепую акулу

Рыбаки в Белизе поймали древнюю полуслепую гренландскую акулу, которой может быть около 500 лет, пишет Mirror.

Как рассказала Деванши Касана, аспирантка Международного университета Флориды, она была вместе с рыбаками в одной лодке, когда те поймали акулу. Женщина была уверена, что на крючок попалась шестижаберная акула, которая как раз обитает в водах Центральной Америки.

«Но это было что-то необычное. Рыбаки тоже не видели ничего подобного за годы своей рыбалки», — рассказывает женщина.

Касана сфотографировала улов и отправила кадры своему научному руководителю, который сообщил, что это гренландская акула, позже эту версию подтвердил ряд экспертов.

«Я всегда с нетерпением жду возможности установить глубоководную удочку, потому что знаю, что там на дне есть вещи, которых мы еще не видели в Белизе, но я никогда не думал, что поймаю гренландскую акулу», — поделился эмоциями рыбак Омар Фаукс.

Специалисты добавили, что возраст пойманной акулы может составлять около 500 лет, так как это вид отличается особым долголетием и редко попадается людям.

Ранее в США дайверы потерялись и провели с акулами более 12 часов.