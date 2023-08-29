Андрей Турчак заявил, что только единой командой можно обеспечить будущее России

Консолидация политических сил в Хабаровском крае является примером для ряда регионов, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече в штабе общественной поддержки «Единой России» в Хабаровске.

По его, словам, в крае нет деления на политические фланги – он развивается под началом единой команды. Он подчеркнул, что только единой командой, командой единомышленников без деления на политические фланги, можно обеспечить результат ради последующих лет стабильного развития России.

«То, чем мы с вами будем заниматься в марте 2024 года – это вклад каждого из нас, вклад каждого коллектива, который вы здесь в этом зале представляете, в нашу главную задачу - победу на фронте, победу в специальной военной операции и обеспечение возможности для развития страны в целом, Хабаровского края, Хабаровска, муниципальных образований края. Над этим нам с вами предстоит поработать», — сказал Турчак.

Он отметил вклад волонтеров, депутатов от «Единой России», правительства края в помощь участникам СВО и их семьям. «Если губернатор лично возглавляет штаб поддержки, лично каждую проблему, каждого члена семьи участника спецоперации пропускает через себя, то есть результат», – подчеркнул Турчак.

Также секретарь генсовета остановился на реализации народной программы «Единой России» в Хабаровском крае и в целом по стране. По его словам, каждый раздел программы подкреплен конкретной строчкой федерального бюджета.

«Мы работаем, идем на выборы, избираемся ради одной цели – чтобы жизнь конкретного человека в конкретном месте, где он проживает, каждый день становилась лучше. Даже в условиях внешних вызовов, специальной военной операции, значение нашей миссии, а наша миссия – в служении, возрастает кратно», – сказал Турчак.

В свою очередь, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что первый вице-губернатор региона, глава администрации Александр Никитин принял решение вступить в «Единую Россию». Он получил партбилет на встрече в штабе.

«Это, конечно, подчеркивает, что в правительстве края, в нашей большой команде есть место каждому, кто за президента, за наши войска, за нашу армию, за Россию, за край и за все позитивные изменения», – сказал Дегтярев.