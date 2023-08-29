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В Англии шестерых полицейских покусали и одного пытались изнасиловать на карнавале

Шестеро полицейских были покусаны во время карнавала в Лондоне

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Global Look Press

Шестеро полицейских были покусаны во время Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию лондонской полиции.

По информации федерации, полицейские были атакованы во время патрулирования улиц в ходе Ноттинг-Хиллского карнавала.

«75 наших коллег подверглись нападению. Шестеро укушены. Один подвергся сексуальному насилию. Один находится в больнице», — пояснили в Федерации.

Отмечается, что за два дня проведения карнавала были задержаны 275 человек. Среди прочего у задержанных были обнаружены оружие и наркотические вещества. Также были установлены факты нападения на полицейских и сексуальные преступления.

До этого газета Evening Standard писала, что за год полиция Лондона изъяла более тонны кокаина. Объем изъятий кокаина в Лондоне за десятилетие взлетел на 1576%. Уточняется, что это самый высокий общий показатель за всю историю.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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