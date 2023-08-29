Британская полиция получила доказательства в деле о краже золотого унитаза

Прокуратура Великобритании получила доказательства по делу о похищении золотого унитаза почти за пять миллионов фунтов стерлингов из дворца Бленхейм. Об этом сообщает Daily Mail.

Унитаз был выставлен во дворце Бленхейм в Оксфордшире, где родился Уинстон Черчилль, в рамках экспозиции итальянского художника Маурицио Каттелана в 2019 году. Его украли уже на следующий день после открытия выставки.

Полицейским удалось установить группу злоумышленников из семи человек, которые могли быть причастны к краже, все они находятся под следствием, но на свободе. Спустя четыре года после начала расследования британская прокуратура заявила о сборе доказательной базы и готовности предъявить подозреваемым обвинения.

Унитаз стоимостью £4,8 млн стоял во дворце в качестве инсталляции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. Криминалисты подозревают, что преступники, похитившие унитаз, переплавили его для изготовления ювелирных украшений.

Ранее пятеро грабителей, похитившие драгоценности на $123 млн из музея Дрездена, получили тюремные сроки.