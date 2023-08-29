Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в здании посольства Франции

Правоохранительные органы Нигера не дают установить электрогенератор в здании посольства Франции в Ниамее. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что территория французской дипломатической миссии в столице Нигера в настоящий момент обесточена. По данным местных СМИ, власти отключили подачу электричества в посольство.

До этого МИД Нигера попросил французского посла покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Алжир отклонил просьбу Франции на право пролета над его воздушным пространством для военной операции в Нигере после госпереворота 26 июля в западноафриканской стране. Власти Алжира подчеркнули, что выступают против любых иностранных военных действий в соседнем Нигере, а поддерживают дипломатические способы восстановления конституционного порядка.

Французская армия в свою очередь заявила, что не отправляла запрос на использование воздушного пространства Алжира для операции в Нигере.

Ранее эксперт заявил, что Алжир может представить инициативу по решению кризиса в Нигере.