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Полиция Нигера не дает установить электрогенератор в здании посольства Франции

РИА Новости: полиция Нигера не дает установить генератор посольству Франции

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Afolabi Sotunde/Reuters

Правоохранительные органы Нигера не дают установить электрогенератор в здании посольства Франции в Ниамее. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что территория французской дипломатической миссии в столице Нигера в настоящий момент обесточена. По данным местных СМИ, власти отключили подачу электричества в посольство.

До этого МИД Нигера попросил французского посла покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Алжир отклонил просьбу Франции на право пролета над его воздушным пространством для военной операции в Нигере после госпереворота 26 июля в западноафриканской стране. Власти Алжира подчеркнули, что выступают против любых иностранных военных действий в соседнем Нигере, а поддерживают дипломатические способы восстановления конституционного порядка.

Французская армия в свою очередь заявила, что не отправляла запрос на использование воздушного пространства Алжира для операции в Нигере.

Ранее эксперт заявил, что Алжир может представить инициативу по решению кризиса в Нигере.

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