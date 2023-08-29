Патриотические акции «Единой России» вошли в план работы школ в новом учебном году. Об этом сообщил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«За каждым нашим проектом, каждой акцией стоят миллионы людей, которые любят историю страны, чтят ее героев, улучшают свои знания по Великой Отечественной войне. Ведется большая работа по увековечению памяти: отреставрированы десятки тысяч памятников и воинских захоронений, зажжены миллионы свечей», — сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что самая главная задача состоит в том, чтобы молодое поколение знало историю страны, гордилось ею и помнило подвиги предков, а историческая память передавалась из поколения в поколение.

В свою очередь зампред комитета по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко подчеркнула, что это отличные форматы исторического просвещения и патриотического воспитания.

«Уже не первый год наши добровольцы совместно с партией проводят эти акции. Через них мы рассказываем об истории страны и о наших героях. И в них всегда принимает участие большое количество детей и молодежи. Благодарю Минпросвещения за поддержку этих акций», — отметила она.

В частности, в международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», который прошел в этом году уже в пятый раз, приняли участие более 1,8 млн человек.

Также для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет проводилась онлайн-игра «1 418». В нее входят различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. В игре приняли участие 32 744 человека.

Кроме того, партия совместно с «Волонтерами Победы» проводит общенациональную акцию «Свеча памяти», которая ежегодно собирает миллионы людей по всей стране. Свечи памяти зажигаются в разных уголках России, в том числе в новых регионах. Помимо этого, ежегодно «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» проводят всероссийские субботники, в которых ежегодно принимают участие свыше 55 тысяч добровольцев, и благоустраивается более 30 тысяч памятных мест.

Напомним, все мероприятия к реализации рекомендует Минпросвещения. Они проводятся под эгидой федерального партпроекта «Историческая память» совместно со всероссийским движением «Волонтеры Победы» и другими партнерами.