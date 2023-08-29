Хулиган из Мелитополя доказал, что он «не лох», и стал фигурантом уголовного дела

Хулиган из Мелитополя угнал карету скорой помощи и стал фигурантом уголовного дела в попытке доказать полицейскому, что он «не лох». Об этом сообщает »Mash на Донбассе».

Мелитополец 27 августа проходил мимо районной больницы, где стояла пустая машина скорой помощи. 35-летний хулиган залез в бардачок, взял ключи и угнал транспортное средство.

Через некоторое время медики, которые в момент угона занимались оформлением бумаг в приемном покое, заметили пропажу и вызвали полицию. Хулигана нашли в тот же день.

Угонщик не планировал сдаваться сотрудникам правоохранительных органов просто так, отмечает источник. Хулиган начал махать ногами, пытаясь доказать, что он «не лох», и попал по руке сотруднику полиции — теперь он является фигурантом уголовного дела.

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