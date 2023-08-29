Во Владивостоке из-за непогоды тысячи людей остались без света

Из-за непогоды во Владивостоке без света остались почти 6,5 тысячи жителей, электроснабжение восстанавливают специалисты, сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя мэрии.

«Около 6,5 тыс. человек остались без света, аварийные отключения в 38 домах, из них 18 многоквартирных и 20 частных», — сказал источник.

В мэрии добавили, что с 7.00 (00.00 мск) во Владивостоке выпало 68 мм осадков.

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил о закрытии проезда с Батарейной на Пограничную из-за подтопления участка дороги.

До этого синоптики сообщили о штормовом предупреждении из-за подхода к Приморью циклона 29 августа с усилением ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах — с порывами до 27-32 м/с, подъемом уровня моря и сильными ливнями.

До этого сообщалось, что во Владивостоке из-за непогоды, которая обрушилась на город, перенесли начало учебного года в школах.

Ранее владивостокцы рассказали об обстановке после дождей.