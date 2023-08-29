Цыгане вышли на протест в Косово

Балканские цыгане вышли на массовую акцию протеста в косовской Грачанице из-за жестокого избиения местной полицией члена их общины, а также схожих инцидентов. Об этом сообщает Kosovo online.

По данным портала, протестующие собрались перед отделением полиции и скандировали «Стоп насилию!», «Хотим справедливости для всех!».

«Объединение Opre Roma заявило, что Бурхан Ибрахимович 19 августа был жестоко избит в отделении полиции в Грачанице, после выхода из-под стражи вынужден был обратиться за медицинской помощью», — сказано в сообщении портала.

По словам представителей цыганской общины, такие избиения происходят периодически, но о них боятся заявлять.

До этого сообщалось, что в парламенте непризнанного Косово произошла драка между депутатами от правящей партии «Самоопределение» и оппозиционной Демократической партии.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.