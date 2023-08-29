Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цыгане вышли на протест в Косово

Kosovo online: цыгане вышли на протест в Косово из-за избиений полицией

close
100%
Kosovo Online/YouTube

Балканские цыгане вышли на массовую акцию протеста в косовской Грачанице из-за жестокого избиения местной полицией члена их общины, а также схожих инцидентов. Об этом сообщает Kosovo online.

По данным портала, протестующие собрались перед отделением полиции и скандировали «Стоп насилию!», «Хотим справедливости для всех!».

«Объединение Opre Roma заявило, что Бурхан Ибрахимович 19 августа был жестоко избит в отделении полиции в Грачанице, после выхода из-под стражи вынужден был обратиться за медицинской помощью», — сказано в сообщении портала.

По словам представителей цыганской общины, такие избиения происходят периодически, но о них боятся заявлять.

До этого сообщалось, что в парламенте непризнанного Косово произошла драка между депутатами от правящей партии «Самоопределение» и оппозиционной Демократической партии.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях