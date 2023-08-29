Суд признал законным арест Стрелкова

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к эстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Гиркин, обвиняемый в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, пробудет под стражей до 18 сентября, сообщили в Telegram-канале Мосгорсуда.

До этого Мещанский суд Москвы постановил арестовать Стрелкова. Тогда Стрелков просил суд отправить его под домашний арест.

Во время заседания суда следователь сообщил, что экс-министр имеет множество связей и владеет навыками конспирации, из-за чего он может помешать расследованию дела и скрыться. Свою вину Стрелков не признает.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Российской Федерации Алексей Мельников заявлял, что состояние здоровья бывшего министра обороны ДНР после ареста ухудшилось, однако сейчас он уже чувствует себя лучше, от обследования в больнице СИЗО отказался, за ним наблюдает врач.

Ранее стало известно, куда поместили арестованного Стрелкова.