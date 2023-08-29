В Ярославле и Омске пройдут концерты фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»

В Ярославле 2 сентября на территории КЗЦ «Миллениум» состоится концерт в рамках музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Один из главных участников фестиваля в Ярославле станет группа «Джанго». Лидер коллектива, автор популярных хитов «Папаган», «Холодная Весна», «Возвращайся, ты слишком далеко» и «Босая осень» Алексей Поддубный также занимается аранжировкой композиций для хип-хоп артистов.

Кроме того, для гостей выступит коллектив «Наши». Фронтмен группы – телеведущий и блогер Руслан Осташко. Композиции «Герой», «Своих не бросаем», «Адреналин» известны на всю страну своими эмоциональными текстами.

Также 2 сентября в рамках музыкального фестиваля концерт пройдет в Омске на Зеленом острове. Для жителей города выступит группа «Пилот». Артисты исполнят свои самые известные композиции, написанные за 25-летнюю историю коллектива.

При этом для жителей Омска будет работать интерактивная кабина «Народного фронта». Все желающие смогут записать свое видеообращение в поддержку российских военных, которые сейчас показывают пример героизма и гражданской самоотверженности.

Также зрители увидят впечатляющее шоу от российских богатырей «Сильнейшая нация мира» с номерами на пределе человеческих возможностей. Свой мастер-класс проведет танцор, хореограф, победитель шоу «Танцы» на ТНТ Максим Нестерович.

Завершит событие общероссийская акция «Свет наших сердец». Под официальный гимн фестиваля зрители включат фонарики и передадут энергию своих сердец следующим городам.

Напомним, музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии «Народного фронта» и Общественной палаты России. Он охватит 26 городов от Дальнего Востока до западной части России.