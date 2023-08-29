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В Тульской области пять человек пострадали в аварии с трактором и иномарками

В Тульской области 9-месячный ребенок пострадал во время ДТП с участием трактора

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МВД РФ по Тульской области

В Тульской области выясняют обстоятельства массового ДТП с участием иномарок. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел в Киреевском районе региона, на автотрассе М-4 «Дон». Трактор столкнулся в двумя иномарками Hyundai и одним Nissan.

«В результате ДТП травмы получили пять человек, среди которых девятимесячная девочка», — сообщается в публикации.

Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь. Их госпитализировали.

На данный момент сотрудники полиции находятся на месте и принимают меры для «скорейшей ликвидации последствий аварии».

Ранее в Москве мошенников осудили за аферы со страховыми выплатами по ДТП на сумму более 100 миллионов рублей.

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