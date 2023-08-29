Суд в Полтавской области назвал неконституционным указ Зеленского о мобилизации

Суд на Украине оправдал обвиняемого в уклонении от военной службы, назвав указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации неконституционным, пишет издание «Страна.ua».

Судья Зинькивского районного суда Полтавской области счел указ неконституционным и наобязательным к исполнению и, основываясь на этом, вынес оправдательный приговор обвиняемому.

В решении суда, в частности, указывалось, что «так называемые «Законы» и «Указы президента», в том числе о мобилизации и использовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) «являются авторскими произведениями, не имеют конституционной почвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом».

Суд подчеркнул, что военкоматы не имеют права принуждать граждан к мобилизации, так как «принуждение к трудовому контракту является формой рабства».

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года, с началом российской специальной военной операции на Украине. Власти запретили мужчинам призывного возраста выезжать за границу. СМИ неоднократно сообщали, что повестки украинцам выдают в госучреждениях, кафе и прямо на улицах.

Как сообщала украинская генеральная прокуратура, сотрудники правоохранительных органов выявили масштабную схему уклонения от призыва в рамках мобилизации.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.