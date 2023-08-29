Жительницы Приморья рассказали, что медведь ходит с ведром на голове уже пять дней

Застрявший головой в ведре медведь, которого ищут в Приморье, ходит в таком виде с 24 августа и уже сильно истощен. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница поселка Барабаш Тамара. По ее словам, животное с июня «кошмарит» местных жителей: крушит пасеки, лезет в окна людям и ворует мед из ульев.

«Этот медведь нас кошмарит с 26 июня. Он выходил к людям: крушил пасеки, лез во дворы, разбрасывал горшки цветочные, лез в окна людям. Встретился с мужчиной на пасеке, залез к нему во двор, схватил улей. Ночью мужчина вышел, думал, что кто-то залез к нему мед воровать, а в метре от него медведь выше него ростом, который улей схватил и мед доставал. Мы вызывали полицию, они помогали, гоняли мишку, еще Росохотнадзор приезжал, посмотрел и уехал. Мы куда только не обращались, нам сказали звонить в полицию, так как полиция должна защищать местное население, если зверь конфликтный вышел в населенный пункт», — сказала она.

Тамара отметила, что после того, как медведь застрял головой в ведре, местные жители обратились в Росохотнадзор с просьбой помочь животному, к поискам также подключились специалисты нацпарка «Земля леопарда». Сотрудники Росохотнадзора мониторят ситуацию, но смогут поймать медведя, если он выйдет на дорогу. По словам Тамары, местные жители готовы сами патрулировать дорогу, так как по ней дети скоро будут ходить в школу.

«Сегодня я созвонилась с куратором, спросила, что мы будем делать, сказала: «Давайте люди вам помогут, давайте вместе патрулировать, мы заинтересованы. Два километра дороги, наши дети должны в школу пойти пешком по ней, мы боимся». Куратор сказала, что они не могут заехать туда, где густая трава, только если медведь выйдет на дорогу. Они ждут, когда мы им позвоним, либо напишем, что увидели медведя, только тогда поедут. Мишка просто помрет, ему осталось-то всего ничего», — пояснила она.

Другая жительница поселка Барабаш Кристина в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что за застрявшего в ведре медведя переживают все жители поселка.

«Специалисты выезжали, искали его, но говорят, что не могут найти. Всем селом переживаем за косолапого, он явно голодный, обезвожен и дезориентирован. Многие жители считают, что специалисты халатно относятся к его поимке. Да и погодные условия: дождь льет как из ведра», — отметила она.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медведь из Хасанского района ходит с емкостью на голове. Местные жители обратились с просьбой о помощи в спасении этого дикого зверя.

До этого автомобилист накормил медведя с рук на трассе в Хабаровском крае.