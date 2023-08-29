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В Госдуме предложили дать пожарным право таранить машины, преграждающие путь

Депутат Колунов предложил дать пожарным право таранить преграждающие путь машины

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

Пожарных в России нужно наделить правом устранять легковые машины, которые преграждают путь к горящим зданиям, чтобы сэкономить время для спасения людей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, передает телеканал «360».

Он отметил, что накануне спасатели не смогли проехать к источнику задымления в ЖК «Пироговская Ривьера» в Московской области.

«Чуть ли не ежедневно мы слышим похожие новости из разных уголков России, когда пожарная машина не смогла подъехать к источнику возгорания из-за скопления припаркованных автомобилей. Когда речь идет о человеческих жизнях, о сохранении имущества, каждая секунда на счету. Мы, законодатели, обязаны дать пожарным право устранять препятствия на пути подъезда к горящим объектам», — считает Колунов.

На законодательном уровне пожарные уже наделены таким правом в случае «крайней необходимости», если такие меры требуются для спасения граждан. Однако на практике такой метод не используется, потому что огнеборцы не хотят столкнуться с юридическими последствиями и объяснениями. Депутат предложил упростить данную процедуру и разрешить пожарным устранять препятствия по их усмотрению, если других путей объезда нет.

«С этой целью следует оборудовать все пожарные машины специальными силовыми бамперами, способными, во-первых, таранить «мягко» — с минимальным ущербом мешающим автомобилям, а во-вторых, защитить саму пожарную машину от повреждений. Такая возможность сэкономит драгоценное время», — заключил он.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение, чтобы повысить пожарную безопасность в лесах».

Депутат Госдумы Иван Сухарев до этого предложил оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации, передавала «Москва 24».

Ранее в Петербурге пожарный подбросил гранату в подъезд знакомой.

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