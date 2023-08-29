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ОНФ доставил оборудование в медицинские батальоны

Военным врачам привезли оборудование на сумму 73 млн рублей

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Общероссийский Народный фронт

«Народный фронт» привез в медицинские батальоны оборудование, средства на покупку которого перечислили неравнодушные жители всей России. Всего от россиян поступило почти 44 тысячи переводов на сумму 73 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ОНФ.

В воинские подразделения были доставлены портативные рентген-аппараты и стоматологические установки, аппараты УЗИ и ИВЛ, портативные дефибрилляторы, медицинские рюкзаки санитара и врача, квадроциклы с прицепом для эвакуации раненых с поле боя и многое другое.

«По всей линии фронта врачи, санитары, фельдшеры ежедневно спасают жизни бойцов. И «Народный фронт», конечно, не мог остаться в стороне. Вместе с десятками тысяч людей по всей стране мы собрали средства, чтобы отправить ребятам то, что они просили», – сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Сбор «Военным медикам» был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя Центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, известных врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. В Запорожье состоялась вторая выдача медоборудования военным, первая прошла в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) 22 апреля.

В ОНФ отметили, что сбор средств «Военным медикам» в рамках проекта «Все для Победы!» продолжается.

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