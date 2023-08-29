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В Курской области предотвращена диверсия на железной дороге

В Курской области неизвестные вбили палки в стрелочный перевод железной дороги

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Курской области неизвестные вбили деревянные палки в стрелочный перевод на железной дороге, который вел к военному аэродрому, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, днем 28 августа стрелки военизированной охраны, сопровождавшие на военный аэродром состав с цистернами реактивного топлива для самолетов, обнаружили на железной дороге вбитые в перевод и засыпанные ветками деревянные палки.

На место вызвали кинологов. Собаки обследовали находку, взрывчатых веществ на месте не нашли, поезд продолжил движение после освобождения путей.

Полиция ищет диверсантов.

29 августа ФСБ сообщила о задержании жителя Калужской области, планировавшего совершить теракт в Калуге и уехать на Украину воевать в рядах батальона «Азов» (организация запрещена в России).

Накануне также сообщалось о ликвидации сети диверсантов на территории курорта в Запорожской области. Один из задержанных рассказал, что должен был взорвать бомбу в автомобиле в людном месте.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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