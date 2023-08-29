В Уфе врачи извлекли из девочки зубочистку, с которой она ходила семь месяцев

В Башкортостане врачи прооперировали девочку, которая больше полугода жила с зубочисткой в мочеиспускательном канале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Уфе. Ребенок не раз жаловался на боль после похода в туалет. Местные врачи постоянно обследовали девочку, но каких-либо отклонений, кроме воспаления, не находили. Причина заключалась в том, что деревянные предметы не видны на рентгене.

Спустя семь месяцев кончик зубочистки показался из уретры. Обнаружив это, медработники снова обследовали пациентку. Выяснилось, что зубочистка в мочеиспускательном канале уже обросла камнями.

После операции состояние девочки улучшилось.

Ранее в Омске врачи спасли молодого человека, которому насквозь проткнули легкое.