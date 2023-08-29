В Подмосковье забеременела 14-летняя девочка-подросток

В подмосковном Волоколамске полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после информации о беременности 14-летней школьницы. Об этом сообщает mk.ru.

По информации СМИ, несовершеннолетняя почувствовала недомогание во время отдыха в детском лагере на российском юге. В ходе обследования врачи выяснили, что подросток ждет ребенка. Отцом ребенка является 25-летний уроженец Таджикистана, который проживает в Волоколамске.

Ранее в Москве 14-летняя девочка внезапно родила на восьмом месяце беременности, ее изнасиловал сверстник.