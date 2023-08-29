В Севастополе линейки в школах проведут только для первых и выпускных классов

В Севастополе школьные линейки 1 сентября проведут только для учащихся первых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, передает РИА Новости.

По его словам, линейки по случаю начала учебного года состоятся во всех школах города. При этом каждое учебное заведение вправе само решать, проводить День знаний или нет. Севастопольские власти дали соответствующую рекомендацию, исходя из соображений безопасности и с точки зрения введенных в городе ограничений.

Кривонос уточнил, что школы смогут при соблюдении всех требований безопасности организовать школьные линейки для большего количества классной 1 сентября.

До этого сообщалось, что в Саратове и области школьные линейки 1 сентября пройдут для разных параллелей в разное время из-за распространения в регионе энтеровирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.