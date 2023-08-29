Эксперт назвал новый единый учебник истории важным шагом в осмыслении прошлого России

Новый единый учебник истории для 10 и 11 класса основан на современных научных подходах к изучению истории и имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с предыдущими учебниками истории. Об этом заявил рецензент Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он подчеркнул, что критика, направленная в сторону единого учебника, является абсолютно необоснованной.

«В данном учебнике впервые соединена и синхронизирована история России и всеобщая история. До этого фактически две части истории были абсолютно самостоятельны. Результатом была рассинхронизация событий и существенные нестыковки, поскольку учебники писали разные группы авторов. Сейчас это единый коллектив, и вот этот параллелизм, дублирование, разного рода нестыковки были устранены», — сказал эксперт.

По его словам, в новом учебнике во главу угла поставлен принцип непрерывности, единства российской истории.

«История Российской империи, Советского союза, Российской Федерации - это история одной страны, одного народа, одного общества, которое переживало разные периоды своего развития, но, тем не менее, позитивно двигалось вперед. Учебник избавлен от очернительства и негативных оценок разных этапов исторического прошлого нашей страны, которые были характерны для нашей исторической литературы, начиная с девяностых», — добавил Шаповалов.

Также он отметил, что учебник избавлен от западоцентризма или европоцентризма, который был характерен для учебной литературы прошлых лет.

«Очень важным являются оценки тех исторических событий разных периодов нашей истории XX века, которые даны в новом учебнике. В учебнике даны объективные оценки тех достижений, которые имело наше государство. Важное место занимает подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны и преступления, которые были совершены фашистами», — сказал эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что в учебнике представлена современная история России.

«Это важный процесс, поскольку фактически речь идет о тех событиях и оценках этих событий, которые волнуют каждого нашего гражданина, в том числе наших детей школьников, которым важно понять и знать реальную подоплеку тех или иных процессов. Хочу подчеркнуть, что учебник истории представляет собой очень важный шаг вперед в осмыслении недавнего исторического прошлого нашей страны и новейшей истории», — отметил Шаповалов.