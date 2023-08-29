Турчак рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Хабаровском крае

В региональном блоке народной программы «Единой России» учтены все основные точки роста и вопросы, которые волнуют жителей Хабаровского края, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

«Включено большое количество объектов культуры, муниципальных объектов, домов культуры, национальных центров. Целая линейка спортивных объектов: это физкультурно-оздоровительные комплексы открытые, и «умные» площадки. Долгие годы в социальную инфраструктуру ничего не вкладывалось. Для жителей это – как глоток свежего воздуха», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отдельно поблагодарил губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева за поддержку участников СВО и членов их семей.

«Знаю, что вы лично все вопросы пропускаете через себя, не только через систему социальных координаторов, которые созданы в Хабаровском крае», – подчеркнул он.

В свою очередь, Михаил Дегтярев отметил, что приоритетом является развитие социальной сферы.

«Мы взяли хорошие темпы. Возводим семь школ одновременно на федеральные и заемные средства. Это у нас Хабаровск (3 школы), Комсомольск-на-Амуре, Вяземский район, Чегдомын. В Хабаровском районе готовится к стройке школа на 500 мест. Уделяем внимание культурным центрам. До конца года введем национально-культурный центр малых народов Севера в селе Ачан Амурского района. Люди об этом просили», – рассказал он.

Андрей Турчак отметил, что реакция на все основные запросы граждан со стороны правительства региона очень быстрая. Он также подчеркнул, что политическая ситуация в крае – управляема.