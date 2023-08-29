Аэропорты Внуково и Домодедово ограничивали полеты

Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром 29 августа ограничивали вылеты и прилеты самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщений об атаках беспилотных летательных аппаратов в Москве и Московской области в это день не было. Однако Министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью.

В аэропорту Внуково рассказали, что по не зависящим от него причинам временно закрыли небо с 03.51 мск. К шести часам ограничения на полеты были сняты. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Представитель аэропорта Домодедово рассказал РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов аэрогавань временно ограничила прилет и вылет самолетов с 03.49 до 06.01. Сейчас столичный аэропорт работает в обычном режиме.

Накануне в Росавиации сообщали, что из-за ограничений в Москве 10 самолетов отправили на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.